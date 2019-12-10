شكرا لقرائتكم خبر عن اليونان تؤكد أن الاتفاق البحري بين ليبيا وتركيا "باطل وسيئ النية" والان مع التفاصيل

الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 قال متحدث باسم الحكومة اليونانية، الثلاثاء، إن بلاده أحالت إلى الأمم المتحدة اعتراضاتها على اتفاق بين ليبيا وتركيا لرسم الحدود البحرية ووصفته بأنه انتهاك للقانون الدولي.

Advertisements وتابع المتحدث ستيليوس بيتساس للصحافيين: “جرى الإعداد لهذا الاتفاق بنية سيئة”. وكانت اليونان طردت السفير الليبي الأسبوع الماضي ردا على الاتفاق الذي يصل إلى حدود جزيرة كريت اليونانية ويمثل اعتداء على الجرف القاري للجزيرة من وجهة نظر أثينا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليونان تؤكد أن الاتفاق البحري بين ليبيا وتركيا "باطل وسيئ النية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.