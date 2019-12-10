نشطاء : #السراج_خائن_ليبيا خطر على المنطقة

الثلاثاء 10 ديسمبر 2019

أجمع نشطاء على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، على أن رئيس حكومة الوفاق في ليبيا فايز السراج، خطر على المنطقة بعد خيانته للعرب وتوقيع على إتفاقية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان .



وأعتبر النشطاء توقيع السراج على الإتفاقية التي نصت على مساهمة تركيا في حماية الحدود البحرية الليبية، تمثل خطورة على مستقبل الأمة العربية .

وقالت Nahed Aladwey "السراج يتعاون مع اردوغان في الوقوع بالمنطقة العربية و دخول الارهابيين في أنحاء المنطقة أكثر فأكثر هذا خائن لنا جميعنا فمن يتفاوض مع الارهابيين يصبح ارهابي مثله" .

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أما سعد حسن، فقال "قوات السراج تدمر وتنهب وتسرق يوميا بمساعدة اردوغان للسيطره علي البترول والموارد الموجوده بليبيا وهذا سوف يؤثر سلبا علي علينا لاشتراكنا في الحدود مع ليبيا" .

بدوره الناشط علي محمد، فقال "تركيا تدعم الارهاب في ليبيا وتقوم دائما بارسال قوات وميلشيات مسلحة ويجب التصدي لهذه المشكله لاشتراك تونس مع ليبيا في الحدود وهذا سيدعم العمليات الارهابيه بتونس" .

فيما أشارت ايمان العلي، إلى أن السراج يبيع بلاده ويبعد الوطن العربي بأكمله بأتحاده مع حليف الشر ورجل الغدر اردوغان .

من جانبه قال عمار يوسف "أردوغان يتبع سياسة مُمنهجة بأستمرار الدعم للعناصر الإرهابية التابعه للسراج لامتداد سيطرته داخل ليبيا" .