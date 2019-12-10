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شكرا لقرائتكم خبر عن البحسني يطمئن على صحة العميد ركن سالم بارشيد والان مع التفاصيل
الثلاثاء 10 ديسمبر 2019
اطمئن محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني على صحة العميد ركن سالم احمد بارشيد رئيس شعبة القوى البشرية بالمنطقة العسكرية الثانية سابقا.
جاء ذلك خلال زيارة قام بها صباح اليوم لمنزله في منطقة العيون بمديرية غيل باوزير، بعد تعرضه لجلطة قلبية الزمته الفراش.
ووجه محافظ حضرموت بتوفير الرعاية والعناية اللازمة للعميد بارشيد، الذي كان مثالا للتفاني والانضباط في عمله في قيادة المنطقة العسكرية الثانية وبقية المواقع العسكرية، وسطر ملاحم بطولية في معارك تحرير مديريات ساحل حضرموت من قبضة العناصر الإرهابية في العام في ابريل من العام 2016م.
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