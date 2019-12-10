البحسني يلتقي مدير مكتب الاوتشا ويناقش معه الأوضاع الإنسانية والتنموية

الثلاثاء 10 ديسمبر 2019

التقى محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني صباح اليوم مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "الاوتشا" ريني نايخنهوس لمناقشة الأوضاع الانسانية والتنموية بالمحافظة.



Advertisements

ورحب محافظ حضرموت بمدير مكتب الاوتشا الذي يزور حضرموت حاليا، مؤكدا استعداد السلطة المحلية لتقديم كافة التسهيلات الضامنة لتنفيذ كافة البرامج والخطط الخاصة بمنظمات الاوتشا، داعيا الاوتشاء لبذل مزيد من الجهود في حضرموت ومساندة خطط السلطة المحلية في التنمية.

من جانبه عبر مدير مكتب الاوتشاء عن سعادته بزيارة المكلا، مشيرا إلى أن هناك 8 منظمات تابعة للاوتشا تعمل حاليا في المكلا وان الاوتشاء ستعمل على فتح مكتب سيكون مقره في مدينة المكلا ليكون مركزا لتغطية المحافظات الشرقية، مبديا إعجابه بمستوى الأمن والاستقرار الذي تعيشه حضرموت، الأمر الذي سينعكس إيجابا على تنفيذ الخطط والبرامج الخاصة بمنظمات الاوتشا.