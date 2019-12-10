البحسني يطلع على سير الأعمال الإنشائية في  شركة حضرموت للطوب الأحمر المحدودة

الثلاثاء 10 ديسمبر 2019

اطلع محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني صباح اليوم على سير الأعمال الإنشائية في شركة حضرموت للطوب الأحمر المحدودة الواقعة في منطقة العيون بمديرية غيل باوزير.



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وطاف محافظ حضرموت بمكونات المشروع الجاري العمل بها، متعرفا من قبل رجل الأعمال خميس خالد بن هلابي أحد مُلاك الشركة ومدير عام الشركة الاستاذ فأرس خالد بن هلابي والمهندسين العاملين فيه على مستوى الإنجاز الذي تم في الأعمال الإنشائية حيث أوضحوا بأن الأعمال الإنشائية في بناء الشركة تنفذ من قبل شركة سابو اليونانية، ومن المتوقع الإنتهاء منها وافتتاحها رسميا في منتصف العام القادم 2020م، مشرين إلى أن الطاقة الإنتاجية للشركة ستصل إلى 500 طن بمعدل 6 ألف طوبة في اليوم، وستستوعب الشركة 100 عامل وعاملة في المرحلة الأولى من بدء العمل والإنتاج فيها.

رافقه خلال الزيارة مدير عام مكتب التجارة والصناعة بساحل حضرموت خالد غانم ومدير عام الهيئة العامة للإستثمار بساحل حضرموت الدكتور محمد الجوهي ومدير عام الهيئة العامة للجيولوجيا والثروات المعدنية بساحل حضرموت المهندس صلاح بابحير ومدير عام مديرية غيل باوزير الدكتور عدنان حمران.