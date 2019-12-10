بولندا تعتقل أوكرانيا خطط لهجوم إرهابي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وكالة الأمن الداخلي البولندية توقيف شخص يشتبه في تخطيطه لهجوم إرهابي على مركز للتسوق في مدينة بولاوي شرقي البلاد.



ونقلت وكالة الأنباء البولندية عن بيان صادر عن ستانيسلاف زارين، المتحدث باسم منسق القوات الخاصة، أن المشتبه به، الذي تمت الإشارة إليه باسم ماكسيم إس، مواطن أوكراني اعتنق الإسلام حديثا، واعتقل في الرابع من ديسمبر/كانون الأول.

وقال زارين إن المشتبه به كان يخطط لتنفيذ هجوم باستخدام سيارة مفخخة أو متفجرات أو أسلحة نارية.

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وأوضح المتحدث باسم منسق القوات الخاصة أن الادعاء وجّه اتهامات لماكسيم إس بالفعل، كما وافقت محكمة على حبسه 3 أشهر بانتظار المحاكمة.

ولفت البيان إلى أن المشتبه به تشبع جدا بالفكر المتطرف وتواصل مع أفراد ومواطنين من طاجيكستان والشيشان وروسيا الاتحادية.

ووفقا لقانون العقوبات البولندي، فإن المتهم يواجه عقوبة تصل إلى السجن 3 سنوات إذا ما أدين بالإعداد لهجوم ضد الأفراد والممتلكات.