الأمم المتحدة تفضح ارتكاب المليشيات التركية جرائم حرب بسوريا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حملت المفوضية العليا لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة المليشيات المسلحة المدعومة من تركيا المسؤولية عن التفجير الإرهابي الذي استهدف المدنيين والأطفال بإحدى مدارس حلب السورية، وأسفر عن مقتل 12 مدنيا من بينهم أطفال.

وكشف المتحدث باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة روبرت كولفيل مسؤولية المليشيات المسلحة التابعة لتركيا عن التفجير الإرهابي الذي وقع بالقرب من إحدى مدارس مدينة تل رفعت، في 2 ديسمبر الجاري، ما أسفر عن مقتل 12 مدنيا على الأقل، من بينهم أطفال تتراوح أعمارهم من 3 - 15 سنة.

وأكد كولفيل زيادة السيارات المفخخة التي استهدفت المدنيين في مدن حلب والرقة والحسكة، بعد الاتفاقية التي عقدت بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية في 22 أكتوبر الماضي والتي بمقتضاها كان على تركيا وقف إطلاق النار وإنهاء عدوانها العسكري على سوريا المعروف بعملية "نبع السلام".