بدء مراسم تسليم رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد جائزة نوبل

تسلم رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، جائزة نوبل للسلام، الثلاثاء، خلال مراسم أجريت في العاصمة النرويجية أوسلو.

وحضر مراسم تسليم "نوبل" لرئيس وزراء إثيوبيا مسؤولين وأعضاء اللجنة وعدد كبير من المشاركين فيها.

واستعرضت رئيسة لجنة نوبل بيريت ريس أندرسن، الجهود التي بذلها آبي أحمد، منذ توليه رئاسة الحكومة في إثيوبيا، قائلة، إن اللجنة منحت الجائزة له كاعتراف من اللجنة لما بذله من جهود أسفرت عن تحقيق السلام مع إريتريا، ومحاولاته لترسيخ الديمقراطية والإصلاحات السياسية، وتمكين المرأة ووساطته بين الفرقاء السودانيين.





وأضافت أن الخطوات التي خطاها، رئيس الوزراء الإثيوبي في هذه المجالات تجد الإشادة والتقدير الكبيرين من اللجنة، مؤكدة وقوف لجنة نوبل إلى جانبه من أجل التحول والانتقال ببلاده نحو المستقبل.

وحاز آبي أحمد جائزة نوبل للسلام "لمبادرته الحاسمة لحل النزاع الحدودي مع إريتريا المجاورة" وجهوده من أجل "السلام والتعاون الدولي"، وهو أول شخصية إثيوبية تحصل على الجائزة، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.



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وكان رئيس الوزراء الإثيوبي قد أكد أن جائزة نوبل، التي فاز بها، ستمنحه "طاقة" للعمل بشكل أكبر نحو السلام.

وأضاف آبي أحمد: "جائزة نوبل للسلام لم تُمنح لي فحسب، بل مُنحت لإثيوبيا، لم أستطع أن أقول لا.. وقد قبلتها".





وقالت اللجنة النرويجية لجائزة نوبل، في بيان نشر على الموقع الرسمي لجائزة نوبل، إن آبي أحمد عندما أصبح رئيسا للوزراء في أبريل/نيسان 2016 أعرب بوضوح عن رغبته في استئناف محادثات السلام مع إريتريا.

وفي تعاون وثيق مع الرئيس الإريتري أسياس أفورقي سارع آبي أحمد إلى وضع مبادئ اتفاقية السلام، لإنهاء وضع "اللاسلم واللاحرب" القائم منذ فترة طويلة بين البلدين.



ومن المقرر أيضا تسليم جوائز نوبل في الطب والفيزياء والكيمياء والأدب والاقتصاد في العاصمة السويدية ستوكهولم.