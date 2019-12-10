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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ضاحي خلفان: تميم خيب آمال الشعوب الخليجية
الثلاثاء 10 ديسمبر 2019
أعرب نائب رئيس شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان، غضبة استيائة من دعوة السعودية لأمير قطر وتكليف رئيس الوزراء خلفا عنه برئاسة الوفد القطري.
وكتب خلفان في تغريدة علي صفحتة الرسمية بموقع "تويتر": " كنت متوقعا بأن الشيخ تميم بن حمد لن يحضر قمة المصالحة والتسامح في الرياض..لكن لم أغرد آنذاك بها لسببين أولهما أننا لا نحتاج إلى مزيد من الفرقة، وثانيا أن الأغلبية على وسائل التواصل الاجتماعي من الخليجيين يتمنون حضور تميم...لكن تميم خيب آمال الشعوب الخليجية كعادته..مع الأسف".
وعقدت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بالرياض، أمس الإثنين، اجتماع لجنة صياغة مشاريع القرارات والتوصيات للدورة الـ145 للمجلس الوزاري التحضيري للدورة الـ40 للمجلس، تحضيرًا للقمة الخليجية.
وتعد هذه القمة الخليجية الثالثة منذ اندلاع الأزمة القطرية التي دخلت عامها الثالث، بعد أن أعلنت دول الرباعي العربي "السعودية، الإمارات، البحرين، ومصر" في الخامس من يونيو 2017، قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة، بسبب تعاونها مع الإرهاب بينما آثرت الكويت ممارسة دور الوسيط العربي لإنهاء الخلاف.
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