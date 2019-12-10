عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الملك سلمان يصل إلى قصر الدرعية لرئاسة القمة الخليجية الـ40

الثلاثاء 10 ديسمبر 2019

وصل منذ قليل، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إلى قصر الدرعية بالعاصمة السعودية الرياض، لرئاسة القمة الخليجية في دورتها الـ40 التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء.

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واستقبل العاهل السعودي، قادة دول الخليج وممثلي وفودهم، استعدادًا لانطلاق أعمال القمة الخليجية، ومن بينهم عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، نائب رئيس الإمارات ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الوزراء العماني فهد آل سعيد، ورئيس الوزراء القطري عبدالله بن ناصر آل خليفة.

وعقدت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بالرياض، أمس الاثنين، اجتماع لجنة صياغة مشروعات القرارات والتوصيات للدورة الـ 145 للمجلس الوزاري التحضيري للدورة الـ40 للمجلس تحضيرًا للقمة الخليجية.

وتعد هذه القمة الخليجية الثالثة منذ اندلاع الأزمة القطرية التي دخلت عامها الثالث بعد أن أعلنت دول الرباعي العربي "السعودية، الإمارات، البحرين، ومصر" في الخامس من يونيو 2017، قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة بسبب تعاونها مع الإرهاب بينما آثرت الكويت ممارسة دور الوسيط العربي لإنهاء الخلاف.