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مخططات داعش للصعود مرة أخرى فى العراق

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اليمن العربي - متابعات 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مخططات داعش للصعود مرة أخرى فى العراق

الثلاثاء 10 ديسمبر 2019

مخططات داعش للصعود مرة أخرى فى العراق

الخليج 365 - متابعات

حذر مسؤول كردي، اليوم الثلاثاء، من بداية جديدة لتنظيم داعش الارهابي في العراق، والكشف عن مخططات التنظيم المقبلة للصعود والتوغل، مرة أخرى في العراق.

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وقال المسؤولون، وفقا لصحيفة ذا ناشونال الإماراتية، إن التنظيم الإرهابي يواصل تجميع عناصره في قطعة أرض غير خاضعة للحكم، ويتواجد بها حاليا 5000 مقاتل، مضيفة أن التنظيم يستخدم تكتيكات مرعبة ومجمعات الكهوف وشبكات الأنفاق.

ويشير المسؤولون، إلى أن قرية تشوخ الجبلية التي تغمرها الرياح، كانت هدفا للتنظيم الإرهابي، وهي المناطق الجبلية التي ينعدم فيها القانون في شمال العراق، وهي التي تقع أمام قاعدة البشمركة على الرمال على بعد حوالي 60 كيلومترًا جنوب شرق الموصل.

وقال مسؤولون استخبارات من الأكراد، إن الآلاف من مقاتلي داعش يستعدون لإنعاش الجماعة بعد خسارتها للأراضي في العراق وسوريا.

ويقول المسؤولون، إن المسلحين يختبئون في مجمعات كهف يصعب الوصول إليها، وشبكات أنفاق للتهرب من اكتشافهم بالقرب من مخمور، وهي البلدة التي كانوا يسيطرون عليها ذات مرة في عام 2014، مستخدمين تكتيكات مرعبة لإكراه القرويين المحليين.  

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