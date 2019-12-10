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خادم الحرمين يستقبل أمير الكويت بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - خادم الحرمين يستقبل أمير الكويت بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية

الثلاثاء 10 ديسمبر 2019

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، لدى وصوله مطار قاعدة الملك سلمان الجوية، استعدادا لانطلاق قمة الرياض بعد قليل.   كان قادة ورؤساء دول الخليج، قد توافدوا إلى الرياض، مقر انعقاد القمة الخليجية، حيث كان الملك سلمان فى استقبالهم، وعقد لقاء مع نائب رئيس مجلس الوزراء العمانى فهد بن محمود آل سعيد بالقاعدة الجوية.   وقد أشار الأمين العام لمجلس التعاون الخليجى عبد اللطيف الزيانى؛ فى تصريحات سابقة له نقلتها وكالة الأنباء(واس)،  أن القمة ستناقش عددا من الموضوعات المهمة فى تعزيز مسيرة التعاون بين الدول الأعضاء فى مختلف المجالات السياسية والأمنية والدفاعية والاقتصادية والاجتماعية إلى جانب طرح التطورات السياسية الإقليمية والدولية وانعكاسات الأوضاع الأمنية فى المنطقة على دول الخليج.   


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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