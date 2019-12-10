أمير الكويت يصل الرياض لحضور القمة الخليجية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

وصل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الثلاثاء، إلى السعودية لترؤس وفد الكويت في القمة الخليجية التي تعقد في المملكة.



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وكان في استقبال الأمير والوفد المرافق له في أرض مطار قاعدة الملك سلمان الجوية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح والوفد الرسمي المرافق له غادر الكويت ظهر اليوم متوجها إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة وذلك لترؤس وفد دولة الكويت في اجتماع الدورة الأربعون للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي ستعقد في العاصمة الرياض.