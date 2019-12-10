عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الملك سلمان يستقبل أمير الكويت

الثلاثاء 10 ديسمبر 2019

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي وصل إلى الرياض منذ قليل، لترؤس وفد بلاده المشارك في أعمال الدورة الـ40 من قمة مجلس التعاون الخليجي بحضور كافة دول الخليج الست "السعودية، الإمارات، البحرين، الكويت، قطر، وسلطنة عمان".

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ومع وصول أمير الكويت، يكتمل توافد قادة دول الخليج وممثليهم للرياض، استعدادًا لعقد القمة الخليجية الـ40 في قصر الدرعية بالمملكة العربية السعودية.

وعقدت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بالرياض، أمس الاثنين، اجتماع لجنة صياغة مشروعات القرارات والتوصيات للدورة الـ 145 للمجلس الوزاري التحضيري للدورة الـ40 للمجلس تحضيرًا للقمة الخليجية.

وتعد هذه القمة الخليجية الثالثة منذ اندلاع الأزمة القطرية التي دخلت عامها الثالث بعد أن أعلنت دول الرباعي العربي "السعودية، الإمارات، البحرين، ومصر" في الخامس من يونيو 2017، قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة، بسبب تعاونها مع الإرهاب بينما آثرت الكويت ممارسة دور الوسيط العربي لإنهاء الخلاف.