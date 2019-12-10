عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اليونان تحتج لدى الأمم المتحدة على الاتفاق البحري بين ليبيا وتركيا

الثلاثاء 10 ديسمبر 2019

الخليج 365 - متابعات

قالت اليونان، اليوم الثلاثاء، في نبأ عاجل على فضائية "سكاي نيوز"، إنها أحالت إلى الأمم المتحدة اعتراضاتها بشأن الاتفاق البحري بين ليبيا وتركيا.



وأكدت اليونان، أن الاتفاق الليبي التركي باطل وجرى التفاوض عليه بسوء نية، والاتفاق بين أردوغان والسراج يهدد الاستقرار الإقليمي.

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وطالبت اليونان، الاتحاد الأوروبي، بفرض عقوبات على تركيا وحكومة الوفاق الليبية.

وأجرى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، مشاورات حول كيفية الرد على اتفاق مثير للجدل بين تركيا وحكومة فايز السراج في طرابلس الليبية، في خطوة قد تسمح لتركيا بأن تصل إلى منطقة اقتصادية متنازع عليها عبر البحر المتوسط.

وأن اتفاق الحدود البحرية الذي أقره البرلمان التركي، الأسبوع الماضي، نزاعا طويل الأمد بين تركيا واليونان وقبرص ومصر حول حقوق التنقيب عن النفط والغاز، شرقي البحر المتوسط.

وفي رد فعل على إبرام الاتفاق بين أردوغان والسراج، طردت اليونان السفير الليبي، بسبب الخطوة التي قوبلت برفض دولي واسع.