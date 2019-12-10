عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نتنياهو يتعهد بإجراء انتخابات داخل حزبه لاختيار رئيس جديد

الثلاثاء 10 ديسمبر 2019

تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، بإجراء انتخابات تمهيدية داخل حزب الليكود، في حال تقرر إجراء انتخابات ثالثة للكنيست.



جاء ذلك بعد مبادرة أطلقها عضو الكنيست عن حزب الليكود، ديفيد بيتان، والتي بدأ بموجبها جمع تواقيع من أعضاء الحزب لإلغاء إجراء الانتخابات التمهيدية داخله، في ظل معارضة عدد كبير من الأعضاء.

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ووفقًا لموقع ”واللا“ العبري، فإن نتنياهو سيعلن عن إجراء الانتخابات التمهيدية المتفق عليها لقادة الليكود، والتي بموجبها سيتم اختيار رئيس جديد للحزب، ومرشحه لتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة.

من جهته، رحب منافس نتنياهو داخل حزب الليكود، جدعون ساعر بذلك قائلًا: ”سنكوّن نظامًا انتخابيًّا إيجابيًّا ومحترمًا ونظيفًا وسأقدم فيه خططًا جديدة“.

يذكر أن عددًا من أعضاء حزب الليكود طالبوا في أكثر من مرة، بإجراء انتخابات تمهيدية داخل الحزب، لاختيار رئيس جديد له بديلًا عن نتنياهو، وخاصة في ظل ملفات الفساد التي تلاحق نتنياهو وزعامته التاريخية للحزب، وعدم تدوير المنصب على كثير من الشخصيات داخله.