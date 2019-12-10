شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حملة ضد داعش في مونشنغلادباخ الألمانية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 شنت الشرطة الألمانية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، حملة لمكافحة الإرهاب في مدينة مونشنفلادباخ بولاية شمال الراين ويستفاليا، غربي ألمانيا. وقالت متحدثة باسم الشرطة إن "الحملة تأتي على خلفية الاشتباه في الانضمام لجماعة إرهابية أجنبية، وتحديداً تنظيم داعش". وأوضحت أنه لم يقبض على أحد في الحملة التي جرت بناء على تحقيقات للادعاء العام، ولم تعلن الشرطة المزيد من التفاصيل.





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حملة ضد داعش في مونشنغلادباخ الألمانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.