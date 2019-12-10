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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حملة ضد داعش في مونشنغلادباخ الألمانية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 ديسمبر 2019
شنت الشرطة الألمانية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، حملة لمكافحة الإرهاب في مدينة مونشنفلادباخ بولاية شمال الراين ويستفاليا، غربي ألمانيا. وقالت متحدثة باسم الشرطة إن "الحملة تأتي على خلفية الاشتباه في الانضمام لجماعة إرهابية أجنبية، وتحديداً تنظيم داعش". وأوضحت أنه لم يقبض على أحد في الحملة التي جرت بناء على تحقيقات للادعاء العام، ولم تعلن الشرطة المزيد من التفاصيل.
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