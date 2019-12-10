عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وصول عاهل البحرين إلى الرياض لحضور القمة الخليجية

الثلاثاء 10 ديسمبر 2019

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى، الذي وصل إلى الرياض منذ قليل، لترؤس وفد بلاده المشارك في أعمال الدورة الـ40 من قمة مجلس التعاون الخليجي، بحضور كافة دول الخليج الست "السعودية، الإمارات، البحرين، الكويت، قطر، وسلطنة عمان".



وعقدت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بالرياض، أمس الاثنين، اجتماع لجنة صياغة مشاريع القرارات والتوصيات للدورة الـ 145 للمجلس الوزاري التحضيري للدورة الـ40 للمجلس تحضيرًا للقمة الخليجية.

وتعد هذه القمة الخليجية الثالثة منذ اندلاع الأزمة القطرية التي دخلت عامها الثالث بعد أن أعلنت دول الرباعي العربي "السعودية، الإمارات، البحرين، ومصر" في الخامس من يونيو 2017، قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة بسبب تعاونها مع الإرهاب بينما آثرت الكويت ممارسة دور الوسيط العربي لإنهاء الخلاف.