رئيس وزراء ماليزي سابق: أهديت رئيس وزراء قطر السابق مجوهرات بـ 845 ألف دولار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 ديسمبر 2019

دافع رئيس وزراء ماليزيا السابق نجيب رزاق، الإثنين، عن حقه في شراء هدايا للاحتفال بعيد ميلاد لزوجته وتقديم هدايا لرئيس وزراء قطري سابق باستخدام أموال، يقول محققون إنه استولى عليها من صندوق التنمية الحكومي "1 إم دي بي"، حسب ما ذكرت وكالة أنباء بلومبرغ. وأوضح نجيب أمام المحكمة أنه أنفق 763.500 يورو (ما يعادل 845 ألف دولار أمريكي) من لشراء هدية قيمة من محل مجوهرات دي غريسوغونو، في جينيف السويسرية، لرئيس وزراء قطر السابق الشيخ حمد بن جاسم آل ثان. وأكد حقه في شراء ساعة شانيل في هاواي لإهدائها لزوجته، فضلاً عن إنفاق نحو 127.017 ألف رينغت (30 ألف و500 دولار أمريكي) في فندق شانغريلا بانكوك. وقال نجيب أمام هيئة المحكمة: "كما قلت، أعتقد أنه يحق لي استخدام الأموال كما أراها مناسبة، مرة أخرى، أنا شديد الحذر فيما يتعلق بالنفقات". مضيفاً أن نفقاته بلغت 0.4% فقط من الأموال المودعة في الحسابات ذات الصلة. وأمضى نجيب خمسة أيام في قراءة إفادة تحت القسم للدفاع عن نفسه ضد الاتهامات الموجهة إليه بالحصول على رشوة بـ 42 مليون رنغيت عن دوره في صندوق التنمية الحكومي "1 إم دي بي". وأثناء الإدلاء بشهادته، أعطى نجيب وصفاً تفصيلياً للقرارات المفوضة للآخرين ونفى معرفته بالمعاملات المحيطة بالقضية. ويحاكم نجيب في سبعة من إجمالي 42 تهمة، وينفى باستمرار ارتكاب مخالفات.

