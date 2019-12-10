عون: سنواصل نضالنا لترسيخ حقوق اللبنانيين في العيش الكريم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 ديسمبر 2019

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الثلاثاء، "مواصلة النضال" لترسيخ حقوق اللبنانيين في العيش الكريم. وقال الرئيس عون، على حسابه بموقع تويتر، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يوافق 10 ديسمبر(كانون الأول): "71 عاماً على صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ببصمة لبنانية للمفكر والسياسي شارل مالك، ونحن اليوم أكثر تقديراً لهذه القيمة الإنسانية التي بتحقيقها ترتقي العدالة والمساواة بين البشر". وأضاف عون "سنواصل نضالنا لتترسخ حقوق اللبنانيين في العيش الكريم والحرية والعلم والأمان". وتواصلت في لبنان اليوم الاحتجاجات ولليوم الـ 55 على التوالي، للمطالبة بحكومة بعيدة عن المحاصصة السياسية، ومعالجة الأوضاع الاقتصادية، واسترداد الأموال المنهوبة، ومحاسبة الفاسدين. وكانت الاحتجاجات بدأت في لبنان منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وفي نهاية الشهر نفسه، استقل رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، استجابة لرغبة المحتجين. وأرجأ عون الأحد الاستشارات النيابية الملزمة، التي كانت مقررة أمس الإثنين للاتفاق على شخصية لتشكيل الحكومة القادمة، إلى يوم الإثنين المقبل، بعد إعلان المرشح لتولي المنصب سمير الخطيب اعتذاره عن الاستمرار في الترشح.

