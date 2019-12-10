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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اختبار كوريا الشمالية محرك صاروخ يثير قلق سول
الثلاثاء 10 ديسمبر 2019
أفادت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، بأن الاختبار الذي أجرته بيونج يانج مؤخرًا كان لمحرك صاروخ، وسط تكهنات بأن الجارة الشمالية تتخذ خطوات مبدئية تجاه إطلاق صاروخي طويل المدى محظور.
وقال وزير الدفاع، جيونج كيونج دو، خلال زيارة إلى سيدني، الثلاثاء، إن سول أعربت عن "قلقها العميق" لهذا الاختبار، وللإطلاق الصاروخي البالستي مؤخرا في البحر، وفق مكتبه في سول.
كما أشاد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بوقف "الشمال" اختبارات الصواريخ الباليستية العابرة للقارات والنووية، باعتباره إنجازه الرئيسي في مجال السياسة الخارجية.
وخلال الأشهر الأخيرة، أطلقت كوريا الشمالية سلسلة من الصواريخ قصيرة المدى وغيرها من الأسلحة قبالة الساحل الشرقي في البحر، علما بأن كوريا الجنوبية واليابان تقعان في نطاق تلك الأسلحة، التي لا تهدد الأراضي الأمريكية بشكل مباشر.
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