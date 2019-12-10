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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بلاغات مجهولة بتلغيم 25 محطة مترو في موسكو
الثلاثاء 10 ديسمبر 2019
الخليج 365 - متابعات
أفاد مصدر في هيئات طوارئ بالعاصمة الروسية موسكو، اليوم الثلاثاء، بورود بلاغات بشأن تلغيم 25 محطة مترو في موسكو.
وقال المصدر، في تصريحات صحفية اليوم، عبر التليفزيون الروسي: "وردت بلاغات مجهولة المصدر حول تلغيم 25 محطة مترو"، مشيرا إلى أن المترو يعمل بشكل طبيعي ويجري التحقق من التهديدات، ولم تُذكر أسماء هذه المحطات.
وتستمر ما تسمى بموجة الإرهاب الهاتفي الحالية منذ أسبوعين، وتستهدف غالبا محاكم موسكو وسان بطرسبورج بشكل يومي، ولم تجد الهيئات المختصة مواد متفجرة خلال تفتيشها لهذه المباني.
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