اخبار العالم

بلاغات مجهولة بتلغيم 25 محطة مترو في موسكو

0 نشر
اليمن العربي - متابعات 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بلاغات مجهولة بتلغيم 25 محطة مترو في موسكو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بلاغات مجهولة بتلغيم 25 محطة مترو في موسكو

الثلاثاء 10 ديسمبر 2019

بلاغات مجهولة بتلغيم 25 محطة مترو في موسكو

Advertisements
الخليج 365 - متابعات

أفاد مصدر في هيئات طوارئ بالعاصمة الروسية موسكو، اليوم الثلاثاء، بورود بلاغات بشأن تلغيم 25 محطة مترو في موسكو.

وقال المصدر، في تصريحات صحفية اليوم، عبر التليفزيون الروسي: "وردت بلاغات مجهولة المصدر حول تلغيم 25 محطة مترو"، مشيرا إلى أن المترو يعمل بشكل طبيعي ويجري التحقق من التهديدات، ولم تُذكر أسماء هذه المحطات.

وتستمر ما تسمى بموجة الإرهاب الهاتفي الحالية منذ أسبوعين، وتستهدف غالبا محاكم موسكو وسان بطرسبورج بشكل يومي، ولم تجد الهيئات المختصة مواد متفجرة خلال تفتيشها لهذه المباني.  

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بلاغات مجهولة بتلغيم 25 محطة مترو في موسكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا