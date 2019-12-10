شكرا لقرائتكم خبر عن توافد حشود بشرية على ساحة التحرير وسط انتشار أمني واسع والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (بغداد)

توافدت حشود بشرية صباح اليوم (الثلاثاء)، على ساحة التحرير «معقل المظاهرات والاحتجاجات في وسط بغداد»، فيما شهدت العاصمة العراقية منذ ليلة أمس انتشارًا أمنيًا واسعًا شملت المناطق والمرافق الحساسة، خصوصا في محيط المنطقة الخضراء ومقترباتها تحسبًا لأي طارئ.

Advertisements

ولوحظ عدم وجود أي احتكاك حتى هذه اللحظة بين المتظاهرين من جهة وبين القوات الأمنية من جهة أخرى، سواءً في ساحة التحرير أو في الساحات والمواقع القريبة منها، خصوصا ساحتي الخلاني والوثبة ومقتربات جسري السنك والأحرار التي تشهد في العادة مواجهات واحتكاكات شبه يومية.

وتوزعت القوات الأمنية على شكل أطواق حول ساحات الاحتجاجات في بغداد ومحافظات وسط وجنوب العراق، فيما تقوم بعمليات تفتيش دقيقة للراجلة والسيارات التي تروم الدخول إلى الساحات للمشاركة في المظاهرات الشعبية الواسعة التي دخلت شهرها الثالث على التوالي.

وتأتي هذه التدابير الاحترازية على إثر ماتردد عن نية متظاهري وسط وجنوب البلاد التوجه إلى بغداد اليوم للمشاركة في مظاهرة وصفت بالمليونية للضغط باتجاه تنفيذ المطالب المتمثلة بإجراء إصلاحات شاملة وتغيير الدستور وقانون ومفوضية الانتخابات وإجراء انتخابات مبكرة، فضلًا عن تحسين الخدمات وتوفير فرص العمل. في هذه الأثناء نفت قيادات التظاهر في ساحة التحرير عبر مكبرات الصوت وجود مثل هذا التوجه، داعيةً إلى المظاهرة في ساحات المحافظات وعدم التوجه إلى بغداد لتفويت الفرصة على من وصفتهم بالمندسين.