احتجاجات امام منزل رئيس بلدية الميناء عبدالقادر علم الدين

انتقل المتظاهرون من ​بلدية الميناء​ الى امام منزل رئيس بلدية الميناء عبدالقادر علم الدين، وقد انتشر ​الجيش​ في المنطقة لضبط الوضع. وكان المتظاهرون قد حطموا ​سيارة​ تابعة للبلدية ومكتبا تابعا للبلدية، واقتحموا مركز شرطة بلدية الميناء.

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