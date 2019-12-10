LBCI: لجنة الأشغال قررت الإدعاء على المتعهد بما خص فيضان نفق الكوستابرافا

أفادت قنا الـ"LBCI" بأن ​لجنة الأشغال​ قررت الإدعاء على المتعهد في ما خص فيضان نفق الكوستابرافا، من دون الإدعاء على أحد في ملف فيضان السلطان ابراهيم.

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