محتجون يحطمون زجاج بلدية المينا ويرشقونها بالحجارة احتجاجا على انهيار سقف بالمدينة

عمل محتجون على تحطيم زجاج بلدية المينا ورشقها بالحجارة احتجاجا على ​انهيار سقف​ بالمدينة ومقتل شاب وشقيقته من آل كخيا. وتعمل قوة من الجيش على منع المحتجين من اقتحام البلدية بعد تكسيرها.

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