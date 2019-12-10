أوساط الحريري: لتشكيل حكومة من دون الحريري بحال الاصرار على حكومة تكنو-سياسية

ردت مصادر ​بيت الوسط​ على ما تداولته بعض ​وسائل الاعلام​ من شروط مزعومة يضعها رئيس حكومة ​تصريف الأعمال​ ​سعد الحريري​ لتشكيل حكومة، مؤكدة ان "الحريري لم يقترح الا حكومة اختصاصيين تلبي طموحات اللبنانيين وتقنع ​المجتمع الدولي​ بتقديم الدعم العاجل لمواجهة ​الأزمة​".

وأضافت في حديث لـ"مستقبل.ويب" "اما اذا كان هناك من يصر على حكومة تكنو-سياسية لمجرد البقاء ضمن ​الحكومة​ فهم مدعوون الى ​تشكيل الحكومة​ من دون الحريري في اسرع وقت وبالشروط التي يرونها مناسبة للبنانيين ولمعالجة الازمة".