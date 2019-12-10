أوساط الحريري: لتشكيل حكومة من دون الحريري بحال الاصرار على حكومة تكنو-سياسية

ردت مصادر بيت الوسط على ما تداولته بعض وسائل الاعلام من شروط مزعومة يضعها رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري لتشكيل حكومة، مؤكدة ان "الحريري لم يقترح الا حكومة اختصاصيين تلبي طموحات اللبنانيين وتقنع المجتمع الدولي بتقديم الدعم العاجل لمواجهة الأزمة".
وأضافت في حديث لـ"مستقبل.ويب" "اما اذا كان هناك من يصر على حكومة تكنو-سياسية لمجرد البقاء ضمن الحكومة فهم مدعوون الى تشكيل الحكومة من دون الحريري في اسرع وقت وبالشروط التي يرونها مناسبة للبنانيين ولمعالجة الازمة".
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