الانماء والاعمار: إنجاز حفر القسم الأخير من النفق المخصص لجر مياه سد بسري

أعلن ​مجلس الإنماء والإعمار​ إنجاز حفر القسم الثالث والأخير من النفق المخصص لجرّ مياه نهر الاوّلي إلى ​بيروت​ الكبرى، بما فيها ​المياه​ التي ستتأتى من سدّ بسري، مُجَدّداً التذكير "بأهمية هذا المشروع الذي سيؤمّن حاجات 1,9 مليون مُواطن لبناني في بيروت الكبرى و​جبل لبنان​".

وأوضح المجلس في بيان أن عدداً من مسؤوليه شهدوا في نهاية الأسبوع الفائت مع فريق عمل المشروع، من مهندسين واختصاصيين، على لحظة خروج ماكينة الحفر TBM من النفق، وهي اللحظة التي ترمز إلى اكتمال أعمال حفر هذا الجزء من النفق.

ويمتد هذا القسم بين جون وخلدة، ويبلغ طوله 24 كيلومتراً، وهنو سييؤمّن، بعد إجراء عملية التغليف الداخلي له في مرحلة لاحقة، جر المياه الشرب الى بيروت الكبرى من سدّ بسري.

وأكّد المجلس أن أعمال الحفر جرت من دون صعوبات تُذكر، نافياً صحة ما أُشيع عن توقف ماكينة الحفر أو تَسرّب المياه الجوفية إلى النفق.