أعلن مجلس الإنماء والإعمار إنجاز حفر القسم الثالث والأخير من النفق المخصص لجرّ مياه نهر الاوّلي إلى بيروت الكبرى، بما فيها المياه التي ستتأتى من سدّ بسري، مُجَدّداً التذكير "بأهمية هذا المشروع الذي سيؤمّن حاجات 1,9 مليون مُواطن لبناني في بيروت الكبرى وجبل لبنان".
وأوضح المجلس في بيان أن عدداً من مسؤوليه شهدوا في نهاية الأسبوع الفائت مع فريق عمل المشروع، من مهندسين واختصاصيين، على لحظة خروج ماكينة الحفر TBM من النفق، وهي اللحظة التي ترمز إلى اكتمال أعمال حفر هذا الجزء من النفق.
ويمتد هذا القسم بين جون وخلدة، ويبلغ طوله 24 كيلومتراً، وهنو سييؤمّن، بعد إجراء عملية التغليف الداخلي له في مرحلة لاحقة، جر المياه الشرب الى بيروت الكبرى من سدّ بسري.
وأكّد المجلس أن أعمال الحفر جرت من دون صعوبات تُذكر، نافياً صحة ما أُشيع عن توقف ماكينة الحفر أو تَسرّب المياه الجوفية إلى النفق.
كانت هذه تفاصيل خبر الانماء والاعمار: إنجاز حفر القسم الأخير من النفق المخصص لجر مياه سد بسري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.