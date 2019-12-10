حمدان: سنبقى نفضحكم يا فاسدين ومفسدين

لفت أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين-المرابطون ​مصطفى حمدان​ إلى ان "قطاع الطرق الالكتروني مكتب المعلوماتية حاول تبليغي باستدعاء للتحقيق معي في قضية". وقال: "الناس بالناس والقطة بالنفاس، خيطوا بغير بهالمسلة ولمن يهمه الامر، سنبقى نفضحكم يا فاسدين ومفسدين يا تجار المذاهب و​الطوائف​ في سدة المسؤولية اللا وطنية و​الانتفاضة​ مستمرة ".

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