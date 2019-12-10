جمالي: ليكن القضاء هو المرجع الصالح لإحقاق الحق

اكدت النائب ​ديما جمالي​ في تصريح لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي "اننا نفهم غضب الناس، ونتشارك معهم وجعهم، وكارثة ​الميناء​ اليوم، هي مصاب أليم أصابنا كلنا، ويدعونا خصوصاً الى تحمل المسؤولية جميعاّ، وليكن ​القضاء​ هو المرجع الصالح لإحقاق الحق، ومحاسبة المسؤولين عن هذا الفاجعة"، مضيفة:"أدعو اهلي في الميناء الى التحلي بضبط النفس، وعدم تحويل غضبهم المشروع الى ممارسات لا تشبههم، وأعمال تتجاوز حدود الحق، بل اطلب منهم الدفع باتجاه المطالبة بفتح تحقيق قضائي وإداري ومحاكمة شفافة وحازمة لتظهر الحقيقة وتتحقق العدالة".

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