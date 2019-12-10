ابراهيم: عند صدور اي ضبط بحق صاحب اي فرن سنعلن الاضراب فوراً

لفت رئيس اتحاد ​نقابات المخابز والأفران​ ​​كاظم ابراهيم​ في مؤتمر صحفي، الى انه عند "صدور اي ضبط بحق صاحب اي فرن او طلب صاحب الفرن الى ​القضاء​، سنعلن الاضراب العام في كل المخابز والافران فوراً ومن دون سابق انذر"، مشيراً الى ان "وزير الاقتصاد يهددنا بمحاضر الضبط فليسطر ما شاء من محاضر ونحنا أقوياء بالحق وسنجابه بالحق"، موضحاً بأن "اختلاف سعر الصرف بلغ 800 ليرة في الأيام الماضية"، مؤكداً ان "الوزارات هي المعنية لتحمل مسؤولية تغطية فوارق سعر صرف العملة للإستيراد، لحماية لقمة عيش المواطن".

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