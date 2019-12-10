جبق في عمان للمشاركة في اجتماع وزراء الصحة العرب

بدأ وزير الصحة في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​جميل جبق​ زيارة إلى ​سلطنة عمان​، حيث يشارك في الاجتماع العالمي ل​منظمة الصحة العالمية​ بشأن ​الأمراض​ غير السارية والصحة النفسية.

وشارك جبق على هامش فعاليات الإجتماع، في لقاء وزاري موسع مع الممثل الخاص للسلطان قابوس نائب رئيس ​مجلس الوزراء​ للعلاقات الدولية اسعد بن طارق آل سعيد، في حضور وزراء الصحة المشاركين من مصر ومونتنيغرو وسيرلنكا و​ليبيريا​ و​النروج​ و​روسيا​ ومسؤول ​القطاع الصحي​ العام في ​الولايات المتحدة الأميركية​.

وتمت خلال اللقاء، مناقشة التحديات التي تواجه القطاع الصحي العام في العالم، ولا سيما في منطقة ​الشرق الأوسط​، وقد أبلغ أسعد الوزراء المشاركين تحيات السلطان قابوس، ونوه بالجهود الجبارة التي تقوم بها منظمة الصحة العالمية في تطوير ومساعدة القطاع.

وسيلقي جبق كلمة ​لبنان​ خلال المؤتمر، على أن يتطرق فيها إلى الأوضاع الصحية والتطور الذي تم إنجازه على صعيد الأمراض غير الإنتقالية، بما فيها الصحة النفسية حيث يعتبر لبنان من أوائل الدول في علاج هذه الأمراض على صعيد ​العالم العربي​ والشرق الأوسط.

