ريا الحسن التقت منسق أنشطة الأمم المتحدة في لبنان فيليب لازاريني

استقبلت وزيرة الداخلية البلديات في حكومة تصريف الأعمال ريا الحسن منسق أنشطة الأمم المتحدة في لبنان فيليب لازاريني، وتم البحث في تطور الأوضاع السياسية وفي البرامج التي تساهم الأمم المتحدة في دعمها في لبنان على المستويات البلدية والخدماتية والانمائية.
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