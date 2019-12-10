ريا الحسن التقت منسق أنشطة الأمم المتحدة في لبنان فيليب لازاريني

استقبلت وزيرة الداخلية البلديات في حكومة تصريف الأعمال ​ريا الحسن​ منسق أنشطة ​الأمم المتحدة​ في ​لبنان​ ​فيليب لازاريني​، وتم البحث في تطور الأوضاع السياسية وفي البرامج التي تساهم الأمم المتحدة في دعمها في لبنان على المستويات البلدية والخدماتية والانمائية.

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