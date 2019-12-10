الجيش: إصابة 6 عسكريين في طرابلس أمس وتوقيف عدد من مفتعلي الشغب

أعلنت قيادة الجيش اللبناني - مديرية التوجيه، أنّ "بتاريخ 9 كانون الأول 2019 وفي مدينة طرابلس، تجمّع عدد من المتظاهرين أمام منازل النوّاب في المنطقة، حيث تطوّر الوضع إلى تلاسن واستفزازات ورمي أكياس النفايات ورشق بالحجارة بين المحتجّين وحرّاس منزل النائب فيصل كرامي، ما أدّى إلى إصابة 6 عسكريّين بجروح مختلفة، بعد أن تدخّلت وحدات الجيش المنتشرة للفصل بين الجانبَين، وعمِلت على تفريق المتظاهرين ومنعهم من افتعال أعمال الشغب وإضرام النيران في مستوعبات النفايات، كما أوقفت المواطن محمد عبد العزيز عيون السود".
وأوضح في بيان، أنّ "في منطقة صربا، أوقفت وحدة من الجيش بتاريخ 10 كانون الأول 2019، أربعة أشخاص لإقدامهم على إحراق الإطارات في المنطقة ومحاولة قطع الأوتوستراد بها"، لافتةً إلى أنّ "التحقيق يوشر مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".
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