عبد الرحيم مراد: فيصل كرامي نموذج للنزاهة والوطنية ولم تلوثه السياسة بالفساد

ركّز النائب ​عبد الرحيم مراد​، على أنّ "النائب ​فيصل كرامي​ سليل العائلة الوطنية العريقة وابن البيت العروبي الأصيل من عبد الحميد إلى الشهيد الرشيد وعمر الآدمي، وهو على نهجهم".

وأكّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّه "لم تلوثّه ال​سياسة​ ب​الفساد​ ولا الإنحراف عن الخط الوطني والعربي، وبقي نموذجًا للنزاهة والنظافة والوطنيّة".