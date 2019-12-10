عبد الرحيم مراد: فيصل كرامي نموذج للنزاهة والوطنية ولم تلوثه السياسة بالفساد

ركّز النائب عبد الرحيم مراد، على أنّ "النائب فيصل كرامي سليل العائلة الوطنية العريقة وابن البيت العروبي الأصيل من عبد الحميد إلى الشهيد الرشيد وعمر الآدمي، وهو على نهجهم".
وأكّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّه "لم تلوثّه السياسة بالفساد ولا الإنحراف عن الخط الوطني والعربي، وبقي نموذجًا للنزاهة والنظافة والوطنيّة".
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