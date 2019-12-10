النشرة: محتجون دخلوا سراي صيدا الحكومي والصقوا منشورات على الجدران

أفاد مراسل النشرة في صيدا، ان عددا من المحتجين يطلقون على أنفسهم مجموعة "انا مستقل" دخلوا الى ​سراي صيدا​ الحكومي وقاموا بلصق رسم لسمكة في دلالة على غرق وطوفان الشوارع مع بداية الشتاء ومنشورات على جدران الدوائر والمصالح الرسمية كتب عليها "غرقتونا بفسادكم، لا للصفقات الوهمية، بدها معاملة لتخلص المعاملة، يحتل لبنان المرتبة ١٣٨ من ١٧٥ في الفساد".



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