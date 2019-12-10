لاريجاني: إيران لم تتوقف عن التطور والإنتاج بجميع المجالات رغم الحظر الجائر

أكّد رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني، أنّ "إيران لم تتوقّف عن التطوّر والإنتاج وفي جميع المجالات، ومنها الاعمار والمياه والكهرباء والغاز والطرق، رغم الحظر الجائر المفروض عليها.
ولفت خلال مراسم افتتاح 55 مشروعًا للمياه في محافظة كرمانشاه، إلى أنّ "الشعب الإيراني وفي ظلّ الظروف الصعبة الّتي يمرّ بها، استطاع وبمقاومته التغلّب على الحظر المفروض عليه"، مركّزًا على أنّ "السبيل الوحيد للتغلّب على مشاكل البلاد هو الوفاق والوحدة والتآزر". وشدّد على أنّ "اليأس والسلبيّة عاملان مخرّبان، وأنّ الشعب المنتصر هو الّذي يكون يدًا واحدة في مواجهة المشاكل الّتي يتعرّض لها".
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