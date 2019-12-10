الدفاع التركية: إبطال مفعول 565 قذيفة "هاون" في رأس العين السورية

أعلنت ​وزارة الدفاع التركية​ أنّ "القوات الخاصة التركية (الكوماندوز) أبطلت مفعول 565 قذيفة "هاون" عثرت عليها في منزل شرقي مدينة ​رأس العين​ السورية خلال عمليّة أمنيّة".

وأوضحت في بيان، أنّ "إرهابيي" تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" قاموا بتفخيخ المنزل بمئات ​قذائف​ "الهاون"، لافتةً إلى أنّ "العمليّة البطوليّة لقوات "الكوماندوز" التركيّة منعت من حدوث كارثة في المدينة". وأكّدت "مواصلة "الكوماندوز" أعمال التمشيط والبحث عن ​الألغام​ والمتفجرات لتوفير الأمن والاستقرار للأهالي، ولإعادة الحياة إلى طبيعتها".

يُذكر أنّ في 9 تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش السوري، عمليّة "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من مسلحي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة النازحين السوريين إلى بلدهم، بحسب مزام الجانب التركي.

وفي 17 من الشهر نفسه، علّق الجيش التركي العمليّة، بعد توصّل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه باتفاق مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.