الحكومة اليونانية طالبت الأمم المتحدة بإدانة الاتفاق التركي- الليبي

أعلن المتحدث باسم الحكومة ​اليونان​ية ستيليوس بيتساس، في مؤتمر صحافي، أنّ "اليونان تُطالب ​الأمم المتحدة​ بإدانة الاتفاق البحري المتنازع عليه بين ​تركيا​ و​ليبيا​، الّذي يُزعزع السلام والاستقرار في المنطقة"، لافتًا إلى أنّ "​أثينا​ تريد أن يُعرض الاتفاق على ​مجلس الأمن الدولي​ بهدف إدانته".

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