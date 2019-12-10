خفر السواحل التركي ضبط 97 مهاجرا غير شرعي غربي البلاد

رصدت فرق ​خفر السواحل التركي​ قاربًا مطاطيًّا قبالة ساحل قضاء آيواجيك في ولاية ​جناق قلعة​ غربي البلاد، وضبطت على متنه 97 مهاجرًا غير شرعي أثناء محاولتهم التوّجه إلى جزيرة ميديلي اليونانيّة بصورة غير قانونيّة.

ويحمل المهاجرون الجنسية الأفغانية، بينهم نساء وأطفال. وقد جرى تسليمهم إلى مديرية الهجرة في القضاء، لاتخاذ الإجراءات القانونيّة بحقّهم.