سلطات كندا تعتزم فرض ضرائب على الشركات الرقمية العملاقة

أكّد وزير المالية الكندي بيل مورنو، "أنّنا كنّا واضحين للغاية أنّنا نريد ضمان أن تدفع الشركات الرقمية حصّة عادلة من ​الضرائب​ في بلدنا"، لافتًا إلى أنّ "هذا يعني أنّنا سنمضي قدمًا في فرض ضريبة على الشركات"، مثل "​أمازون​" و"غوغل" و"​فيسبوك​".

وكان قد دعا رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، خلال حملته الانتخابية، إلى فرض ضريبة بنسبة 3 بالمئة على الشركات الرقمية الّتي تبلغ إيراداتها في كندا ما لا يقلّ عن 40 مليون دولار كندي (30 مليون دولار أميركي)، ويتخطّى دخلها في العالم مليار دولار كندي.