سلطات كندا تعتزم فرض ضرائب على الشركات الرقمية العملاقة

أكّد وزير المالية الكندي بيل مورنو، "أنّنا كنّا واضحين للغاية أنّنا نريد ضمان أن تدفع الشركات الرقمية حصّة عادلة من الضرائب في بلدنا"، لافتًا إلى أنّ "هذا يعني أنّنا سنمضي قدمًا في فرض ضريبة على الشركات"، مثل "أمازون" و"غوغل" و"فيسبوك".
وكان قد دعا رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، خلال حملته الانتخابية، إلى فرض ضريبة بنسبة 3 بالمئة على الشركات الرقمية الّتي تبلغ إيراداتها في كندا ما لا يقلّ عن 40 مليون دولار كندي (30 مليون دولار أميركي)، ويتخطّى دخلها في العالم مليار دولار كندي.
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