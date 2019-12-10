شكرا لقرائتكم خبر عن نيفين جامع: شباب بيجيلنا معندوش فكرة للمشروع وبنعرض عليه الفرص الاستثمارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة نيفين جامع، رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن الجهاز مهمته مساعدة الشباب على إنشاء مشروعاتهم وضمان استمراريتها، مضيفى "فى شباب بيجيلنا معندوش فكرة للمشروع أساسا وإحنا بناقشه ونعرض عليه الفرص الاستثمارية المتوفرة لمساعدته".

وأشادت الدكتورة نيفين جامع، بحرص شباب محافظة السويس على العمل ومواجهة البطالة، قائلة "شباب السويس شباب واعد، وبمجرد توفير فرصة العمل له ينطلق بحثا عن العمل".

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جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، المُنعقد اليوم برئاسة المهندس محمد فرج عامر، رئيس اللجنة، لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائبة نانسى نصير بشأن تباطؤ الحكومة نحو إنشاء مجمع صناعى للصناعات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة السويس وعدم إدراج المحافظة ضمن مبادرة الرئيس لدعم الصناعة.

وأوضحت النائبة نانسى نصير، مُقدمة طلب الإحاطة، أنه سبق وأن تم تخصيص قطعة أرض بمساحة 400 ألف متر مربع لإنشاء مجمع صناعى للصناعات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة السويس، لافتة إلى أن تلك الأرض تم تخصيصها بعد ذلك لإنشاء مشروع آخر ولم يتم توفير الأرض البدجيلة لإنشاء مجمه صناعى للصناعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة.