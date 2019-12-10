شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس التنمية الصناعية: بنحاسب على فواتير غيرنا.. وليس لدينا ولاية على المناطق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس مجدى غازى، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن الهيئة دائما ما يتم تحميلها بمسئوليات جهات أخرى، موضحا "هيئة التنمية الصناعية دايما بتحاسب على فواتير غيرها، وحتى تاريخه ليس لدينا ولاية على مناطق صناعية".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، المُنعقد اليوم برئاسة المهندس محمد فرج عامر، رئيس اللجنة، لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائبة نانسى نصير بشأن تباطؤ الحكومة نحو إنشاء مجمع صناعى للصناعات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة السويس وعدم إدراج المحافظة ضمن مبادرة الرئيس لدعم الصناعة، وذلك بحضور محافظ السويس ورئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

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وأوضح غازى، أن أنه تم إنشاء 13 مجمعا صناعيا فى 13 محافظة، قائلا "وذلك لأنه كان هناك 13 محافظا جادين فى الرد علينا بخصوص الأراضى، وعندما تسلمنا الأراضى لإنشاء المجمعات الصناعية وجدنا أنها أراضى ليس عليها إقبال وبالرغم من ذلك تم تطويرها".

وأضاف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن جميع المجمعات الصناعية تُعانى من مشكلة الترفيق الخارجى، مؤكدا أن مسألة الترفيق بالنسبة للطرق المؤدية للمناطق والمجمعات الصناعية هى مسئولية المحافظات وليست مسئولية الهيئة، لافتا إلى أن الأراضى التى وفرتها محافظة السويس لإنشاء مجمع صناعى للصناعات الصغيرة والمتوسطة ليست مناسبة لإقامة مجمعات صناعية.

وبدوره قال المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، أن المناطق الصناعية ليست "سد خانة"، مضيفا "ومن يفعل ذلك ويتعامل مع المناطق الصناعية باعتبارها سد خانة لا يقوم بدوره الوطنى ولا يؤدى وظيفته".