شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة هيكل يرفع اجتماع "إعلام البرلمان" اعتراضا على أرقام الحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفع أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، اجتماع اللجنة المنعقد الآن لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب جمال كوش، بشأن خطة الحكومة ممثلة فى وزارات الآثار والثقافة والاتصالات، للبدء فى الترويج الإلكترونى لآثار مصر وافتتاح المتحف المصرى الكبير، اعتراضًا على الأرقام التى قدمتها وزارة الآثار، التى وصفها بـ "غير الدقيقة".

قالت إيمان زيدان مساعد وزير الآثار للاستثمار وتنمية الموارد المالية، فى كلمتها خلال اجتماع اللجنة، ردًا على سؤال "هيكل" بشأن الميزانية التى رصدتها الوزارة للترويج للمتحف المصرى الكبير، بأن 830 مليون دولار تم رصدهم للموقع الإلكترونى والتطبيقات ومنصات التواصل الاجتماعى.

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وتسائل "هيكل"، : "كيف تكون التكلفة 2 مليار دولار، والترويج 830 مليون دولار، قد يكون 830 مليون جنيه"، فردت ممثلة الوزارة بأن القائمين على المشروع هم من أعطوها تلك الأرقام، متابعة، : " قد يكون 830 مليون جنيه، أو 83 مليون دولار، المهم إنه 10% من إجمالى التكلفة".

فقرر أسامة هيكل إنهاء الاجتماع، اعتراضًا منه على عدم دقة الأرقام، بقوله: "سنأجل الاجتماع لحين ورود أرقام دقيقة، لأن مش لجنة زى دى اللى يتقالها قد يكون".