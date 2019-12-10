شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل نقل النواب: تشغيل الخط الملاحى شرم الشيخ ـ الغردقة يسهم فى تشجيع السياحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب أن تدشين وانطلاق أولى رحلات العبارة كوين نفرتيتى على الخط الملاحى شرم الشيخ / الغردقة، سيكون له أثاره الإيجابية للربط بين المناطق السياحية بمدينة شرم الشيخ وسانتكاترين وطابا والغردقة والأقصر، إضافة إلى نقل الركاب والبضائع.

وقال "زين الدين" فى بيان له أصدره اليوم، إن هناك الكثيرين من سياح العالم الذين يحبون الإقبال على التمتع بمثل هذه الرحلات مشيدا بقيام العبارة كوين نفرتيتى برحلات منتظمة أسبوعيا، يساهم فى تمكن وتسهيل زيارة السائحين من شرم الشيخ للغردقة ومرسى علم والجونة والأقصر وكذلك تمكين وتسهيل زيارة السائحين من مدينة الغردقة لشرم الشيخ وسانت كاترين ودهب وطابا، إضافة إلى نقل العمالة والركاب ونقل السيارات والبضائع خاصة وان هذا الخط الملاحى سيساهم فى اختصار المسافة بين شرم والغردقة لحوالى ساعتين ونصف فقط بدلًا من استغراقه اكثرمن 8 ساعات بالطريق البرى بينهما.

كما أشاد زين الدين بتصريحات كامل الوزير وزير النقل، التى أكد فيها أن إطلاق هذا الخط الملاحى يأتى فى إطار مساهمة وجهود وزارة النقل لتشجيع البرامج والمخططات السياحية وتنوع المنتج السياحى، إضافة إلى تأكيد حرصه على التعاون المستمر بين شركة الجسر العربى وهيئة موانئ البحر الأحمر والأجهزة السينائية المختلفة فى مينائى شرم الشيخ والغردقة واستمرار اتخاذ كل الآليات اللازمة فيما يتعلق بتسهيل الإجراءات وسرعة نهوها لضمان استدامة تقديم خدمة متميزة على هذا الخط الملاحى، مطالبا من وزارة النقل التوسع فى مثل هذه الخطوط محليا وعربيا وافريقيا وعالميا، خاصة ان مصر تمتلك مقومات وامكانيات كبيرة فى مجال النقل البحرى عبر قناة السويس والبحرين الأبيض المتوسط والأحمر .

ووجه " زين الدين " التحية لشركة الجسر العربى للملاحة لحرصها على وضع تخفيضات علىالأسعار المعلنة وصلت إلى 15% بمناسبة انطلاق هذا الخط الملاحى وبمناسبة الأعياد وحتى 31/1/2020 ليصبح سعر التذكرة ذهابا وإيابا 950 جنيها فقط بدلا من 1100 سعرالتذكرة الحقيقى ذهابا وإيابا وأنه يمكن الحصول على تذكرة رحلات الخط من خلال مكاتب الجسر العربى للملاحة فى القاهرة وشرم الشيخ والغردقة ونويبع ومكاتب القناة للتوكيلات الملاحية الوكيل السياحى للجسر العربى والمكاتب السياحية المعتمدة من وزارة السياحة والمنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية، مشيرا إلى أن ذلك سوف يشجع السياح من مختلف دول العالم على الإقبال على هذه الرحلات اضافة الى تشجيع السياحة الداخلية ونقل الركاب والبضائع لتشجيع حركة التجارة الداخلية والعربية والافريقية والعالمية عبر خطوط النقل البحرى المصرى.

Advertisements