مباحث المطار تحبط تهريب 300 ألف جنيه مصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

نجحت الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة، تحت إشراف اللواء محمد صلاح، مدير مباحث المطار، في إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من العملة المصرية بالمخالفة للقانون.

وكان رجال الخدمات الأمنية المعينين بمطار القاهرة بمبنى الركاب رقم 3 بصالة السفر، وأثناء وضع حقيبة راكب مصري متجهة إلى دبى على متن رحلة مصر للطيران، فوجئوا بظهور أجسام معتمة بعد تمرير الحقائب على جهاز الأشعة وهو الإجراء الأمني المتبع بكلفة المطارات .

وبفحص الحقائب بعد أن قام الراكب بفتحها بمعرفته، وجد قيام الراكب بوضع مبلغ 300 ألف جنيه مصري داخل المواسير الخاصة بمقابض الحقيبة الخاصة بالراكب .

كما نجحت الجهات المعنية في ضبط راكب آخر تبين أنه أبن الراكب الأول، والذي قام بتنفيذ محاولة التهريب بنفس طريقة، والده وعثر داخل حقيبته على مبلغ 299 ألف جنيه مصري حاول تهريبها بنفس الطريقة.