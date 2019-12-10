تأجيل محاكمة متهمة بسرقة منقولات عش الزوجية بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية– فاطمة الديب:

قررت محكمة جُنح مستأنف الزقازيق، بالشرقية، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة ربة منزل متهمة بسرقة منقولات عش الزوجية، إلى جلسة 24 ديسمبر الجاري للنطق بالحكم؛ على خلفية اتهامها في القضية رقم 4153 جنح أول الزقازيق لسنة 2019.

وحرر الزوج "يسري.م" بلاغًا اتهم فيه زوجته "رحاب.ف" 33 سنة، بسرقة المنقولات والأجهزة الكهربائية من مسكن الزوجية، وحصل على حكم حبس ضدها بالحبس سنة لها ولشقيقها وشقيقتها.

من جانبها، أوضحت المتهمة أن زوجها حرر واقعة السرقة انتقاما منها لتركها المنزل، بعد صعوبة العيش بينهما بعد تبرعها له بفص كبد، وإنقاذ حياته، حيث تغيرت معاملته لها ورفض عملها والإنفاق عليها وعلى ابنتهما الوحيدة، موضحة أنها فوجئت بالحكم، قبل أن تتقدم بطلب استئناف على الحكم.