للموسيقى والرياضة والخرائط.. "جوجل" تطرح خدمات جديدة بالمنطقة العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - دبي- عبدالقادر رمضان:

أطلقت شركة Google اليوم الثلاثاء، عددا من الميزات والخدمات الجديدة، في المنطقة العربية، وذلك خلال فعالية Google for MENA في دبي.

وتتمثّل هذه الخدمات الجديدة في توفير ميزات جديدة إلى محرّك بحث Google، وإطلاق خدمة "مساعد Google" باللغة العربية في 15 دولة، وإضافة ميزة أمان جديدة على خرائط Google، وإطلاق منحة بقيمة مليون دولار أمريكي لدعم برامج المهارات الرقمية في عام 2020.

وقال لينو كاتاروزي، مدير عام شركة Google في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "يستخدم الأفراد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منتجات Google بشكل يومي للحصول على مساعدة أو الاطّلاع على معلومات جديدة أو إنجاز بعض المهام. وقد عملنا خلال السنوات الأخيرة على تحسين آلية عمل منتجاتنا بما يخدم المتّحدثين باللغة العربية، سواءً على محرّك البحث أو الخرائط أو المساعد أو YouTube".

وأضاف: "يأتي ذلك في إطار حرصنا الدائم على أن تكون منتجاتنا أكثر إفادة للمستخدمين في العالم العربي وعلى أن يساهم برنامج المهارات الرقمية الخاص بنا في توفير المزيد من الفرص للجميع".

وتشمل المبادرات والخدمات الجديدة التي أعلنت عنها جوجل اليوم:

- تجربة بحث مرئية وأكثر دقّة باللغة العربية، حيث تعدّ السينما والموسيقى والرياضة من بين أكثر المواضيع التي يبحث عنها المستخدمون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

"الآن، يمكنهم الاطّلاع على أجوبة لأكثر الأسئلة الشائعة في مربّع واحد بسيط، ما يسهّل الحصول على المعلومات بشكل أسرع" ، بحسب ما ذكره المسؤولون في جوجل خلال الحدث الذي أقيم في أوبر دبي.

- ميزة "الإجابة عبر الفيديو" (Cameos) الجديدة الخاصة بالمشاهير على محرّك بحث Google – حيث يميل الأفراد إلى البحث عن المشاهير بكثرة، ومن هذا المنطلق جاء إطلاق ميزة "الإجابة عبر الفيديو" التي تتيح للمشاهير بنشر مقاطع فيديو للإجابة عن أسئلة جمهور على الصفحة الرئيسية لمحرّك البحث.

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- مساعد افتراضي عربي في 15 دولة – إنّ "مساعد Google" الافتراضي الذي تم تصميمه لمساعدة الأفراد في إتمام مهام مثل إجراء مكالمة هاتفية أو الاستماع للموسيقى أو التنقل خلال الازدحام المروري، سيكون متوفرًا باللغة العربية وقادرًا على فهم اللهجات المحلية في 15 دولة.

وتتضمن الدول: الإمارات العربية المتحدة، واليمن، وسلطنة عُمان، والكويت، والبحرين، وقطر، والعراق، والمغرب، والجزائر، وتونس، وليبيا، ولبنان، والأردن، وفلسطين، وموريتانيا. تمّ إطلاق "مساعد Google" في العام 2019 في كلّ من مصر والسعوديّة.

- تحديثات جديدة لخرائط Google

ميزة أمان جديدة على "خرائطGoogle : هذه الميزة إلى تحذير المستخدمين عند الخروج عن المسار المقترح بأكثر من 500 متر، وتتيح لهم أيضًا خيار مشاركة مسارهم مباشرةً مع الأصدقاء والعائلة.

ميّزة التنقّل بالدراجة - تساعد الميّزة صاحبي الدرّاجات النّارية في مصر على التنقل خلال الازدحام المروري.

- منحة بقيمة مليون دولار أمريكي لتعزيز المهارات الرقمية – تعتزم Google.org إعادة تقديم منحة بقيمة مليون دولار أمريكي إلى "إنجاز"، المنظمة غير الحكومية المتخصصة في تدريب الشباب، في إطار دعم برامج تعزيز المهارات الرقمية باللغة العربية والوصول إلى أكثر من 100,000 شخص إضافي في العام 2020.

حضر فعالية Google for MENA مئات الممثلين من الجهات الحكومية وروّاد الأعمال ومطوّري البرامج وأصحاب الأعمال.

تجدر الإشارة إلى أنّ Google أطلقت برنامج "مهارات من Google" في العام 2018، وهو برنامج باللغة العربية لتعزيز المهارات الرقمية وقد نجح حتى تاريخه في الوصول إلى 500,000 متدرّب من الشباب والسيدات والطلاب المحتاجين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من بينهم 130,000 استطاعوا العثور على وظيفة وتنمية مسارهم المهني وأنشطتهم التجارية.

ووفقًا لدراسة حديثة أجرتها شركة الأبحاث Public First في العام 2019، حوالي 89% من الأشخاص في الإمارات العربية المتّحدة والمملكة العربية السعودية يستخدمون محرّك بحث Google مرّة واحدة شهريًا لتعلّم مهارة جديدة، وحوالى 80% من مستخدمي الإنترنت في مصر يستخدمون محرّك بحث Google لأنّه يقدّم معلومات يصعب العثور عليها بطرق أخرى.