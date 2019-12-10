تعرف على مواعيد امتحانات نصف العام الدراسي بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية– محمد عامر:
اعتمد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي "2019– 2020" لصفوف النقل لجميع المراحل التعليمية "الابتدائية، الإعدادية، الثانوية العامة والفنية".
ووفقًا ليوسف الديب، وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، تبدأ امتحانات التعليم الفني في 28 ديسمبر الجاري، والصفين الثالث والرابع الابتدائي 30 ديسمبر الجاري.
أما امتحانات الصفوف الخامس والسادس الابتدائي، والأول والثاني الإعدادي، فتبدأ في التاسع من يناير المقبل، على أن تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية في الفترة من 16 وحتى 23 يناير المقبل.
وكانت وزارة التربية والتعليم، أعلنت جداول امتحانات الصفين الأول والثاني من المرحلة الثانوية والتي تبدأ في 11 يناير، على أن يكون امتحان الصف الثاني الثانوي في الفترة الصباحية والصف الأول الثانوي في الفترة المسائية.
وأصدر وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، بتشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية، وغرفة عمليات بكل إدارة لمتابعة الامتحانات وإرسال التقارير أولًا بأول، وألا تحتوي الامتحانات على أية إيحاءات سياسية أو دينية أو حزبية.
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