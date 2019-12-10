الوحش الفضائي يهدد الأرض في 26 ديسمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - قالت صحيفة "ديلي إكسبريس"، إن يوم 26 ديسمبر الجاري، قد يشهد تهديدا لكوكب الأرض من كويكب يُدعى (سي إتش 59).

الكويكب الخطير أُطلق عليه اسم الوحش، ويصل عرضه إلى نحو 600 متر وهو حجم يكفي لتدمير مدينة، ومن المتوقع أن يمر قرب الأرض على مسافة 3.6 مليون ميل، وهي مسافة ليست بعيدة بالحسابات الفلكية، في ظل احتمالات تغير المسار.

وقالت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا إن صخرة أخرى ستمر بجوار الأرض، يبلغ طولها وهو 540 متر هو نفس حجم مركز التجارة العالمي، وقد تتسبب في قدر كبير من الضرر في حالة حدوث تصادم.

وصرح العالم ”كنتا أوشيما“ من الجامعة الفلكية اليابانية، إن هناك كويكبات مجهولة العدد تختبئ في ظل كوكب المشتري، وقد تغير مساراتها في أي وقت وتتجه نحو الأرض